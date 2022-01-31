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BAĞCILAR'DA YOLDA YÜRÜYEN KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA YOLDA YÜRÜYEN KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI

31.01.2022 09:17

BAĞCILAR'da arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir kişi montunun cebindeki telefonu çaldı.

BAĞCILAR'da arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir kişi montunun cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.

Olay, 29 Ocak Cumartesi günü Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneden dönen Büşra Nur Aktaş, 3 sağlık çalışanı arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüdüğü sırada arkasına bir kişi yaklaştı. 4 kişilik arkadaş grubunu bir süre yakın mesafeden takip eden şüpheli Büşra Nur Aktaş'ın montunun cebindeki telefonu çekip aldıktan sonra hemen yolun karşısına geçti. Kafeye girdikten sonra cebinde telefonun olmadığını fark eden Aktaş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Aktaş görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

BAĞCILAR'DA YOLDA YÜRÜYEN KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI
BAĞCILAR'DA YOLDA YÜRÜYEN KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI
BAĞCILAR'DA YOLDA YÜRÜYEN KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI

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Bağcılar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA YOLDA YÜRÜYEN KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA YOLDA YÜRÜYEN KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI - Son Dakika
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