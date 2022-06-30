36 yaşındaki yüzde 70 engelli kadından 6 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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36 yaşındaki yüzde 70 engelli kadından 6 gündür haber alınamıyor

30.06.2022 09:34

36 yaşındaki yüzde 70 engelli kadından 6 gündür haber alınamıyorİSTANBUL Bağcılar'da yüzde 70 zihinsel engelli olan kadından yakınları 6 gündür haber alamıyor.

36 yaşındaki yüzde 70 engelli kadından 6 gündür haber alınamıyor

İSTANBUL Bağcılar'da yüzde 70 zihinsel engelli olan kadından yakınları 6 gündür haber alamıyor. Birilerinin ikna yoluyla kadını kaçırdığını ileri süren aile yakınları, zihinsel engelli kadının bulunmasını istiyor.

Bağcılar Yenimahalle'de 70 zihinsel engelli Oya Ateş'ten parka gittikten sonra 6 gündür haber alınamıyor. Ateş, 24 Haziran akşam saatlerinde kuzenin çocuklarını parka götürdü. Bir süre sonra dönüp çocukları eve bırakırken kendisi eve girmeyip başka bir yakınına gideceğini söyledi. İlerleyen saatlerde 36 yaşındaki kadının eve dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenip aramaya başladı. Daha sonra polise başvurdu. Birinin veya birilerinin ikna yoluyla kızı kandırdığını savunan aile yakınları, yüzde 70 engelli kadının izini sürüyor. Aile yakınlarının her yerde aradığı kadından 6 gündür haber alınamazken, her geçen gün endişeleri arttığını belirten yakınları kadının zarar görmeden bulunmasını istiyor.

"Yüzde 70 engelli raporu var, 6-7 gündür perişan olduk"

Kaybolan kadının halasının kızı olduğunu ve daha önce bir kişi tarafından götürülmek istendiğini anlatan Ali fazıl Şahin, "24 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'da eşimin iş yerine geliyor. Saat 10.00'da çocuğu parka götürüp getiriyor. Ondan sonra haber alınamıyor. Oya Ateş yüzde 70 engelli. Engelli raporu da var. Götüren arkadaşlar kimse geri getirmesini istiyoruz. 3 gün boyunca parka gidip orada bir bayanla görüşüyor. Görgü tanıkları bunu söylüyor ama şahıstan hiçbir haberimiz yok. Evden giderken 6 bin TL para alıyor. Engelli kardeşimizi gören duyan varsa getirsin. 6-7 gündür perişanız. 23-24 senedir bizimle beraber yaşıyor. Hiçbir şekilde yediğimiz içtiğimizden ayırt etmedik. Ona her türlü imkanları sunduk" dedi.

"Daha önce iki sefer ikna edilerek kaçırılmak istendi"

Kadının daha önce götürülme girişiminde bulunulduğunu anlatan Şahin, "Biz nereye gittiysek onu da götürdük. ya bir yere götürdüler ya organ mafyasının eline düştü ya da başka bir insanın eline düştü. Bu kız yüzde 70 fiziksel değil zihinsel engellidir. Götürenler lütfen geri getirsin. İlk gün müracaatta bulundum. Aramadığım park, sokak, cadde kalmadı. Biz bulmadan siz getirin. Arkadaşı, sevgilisi olabilir gelsinler konuşalım halledelim. Bu kız 13 ya da 24 yaşında değil 36 yaşında bir kız ve engelli kendisi hiçbir şey bilmiyor. Daha önce kendini kandıran 2-3 şahıs vardı onlara erken zamanda önlemimizi aldık. Bu sefer annem olmadığı için bizde eşimle işteydik bu yüzden önlem alamadık. Annem olsaydı bu şekilde kaçamazdı zaten" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 36 yaşındaki yüzde 70 engelli kadından 6 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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