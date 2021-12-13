Bağcılar'da yüzme şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yüzme Şampiyonası'nda 3 kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlatılan yüzme kursları sonunda 4. Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi.

???????Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda 3 kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe 8-9 yaş minikler, 10-11 yaş yıldızlar ve 12-13 yaş büyükler kategorisinde 328'i erkek ve 275'i kız öğrenci olmak üzere toplam 603 öğrenci katıldı.

Müsabaka sonucunda her kategoride ilk 3'e giren öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Gençlerin güzel bir ortam oluşturduklarını kaydeden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize önem veriyoruz ki geleceğimize emin adımlarla yürüyelim. Çocuklarımız bugün burayı şenlendirdiler. 10. yüzme havuzumuzun inşaatı da bitmek üzere. İstiyoruz ki Bağcılar'da yüzme bilmeyen kalmasın, sporun her alanında şampiyonlarımız yetişsin. Buradaki tek gayemiz bu." ifadelerini kullandı.