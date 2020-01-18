Bağcılar'da zincirleme kaza, trafikte yoğunluk oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da zincirleme kaza, trafikte yoğunluk oluştu - Son Dakika

Bağcılar'da zincirleme kaza, trafikte yoğunluk oluştu

6 saat önce

Bağcılar Yüzyıl Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

Bağcılar Yüzyıl Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Bağcılar Yüzyıl Köprüsü'nde TEM İstoç İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, İstoç istikametine ilerleyen 34 BR 0196 plakalı araç, aynı istikamette bulunan 34 NT 1545 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sırasında arkadan gelen 34 AIK 114 plakalı araç ve 01 EED 67 plakalı araçlar ise duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı. Kazayı gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağlarken, sağlık ekipleri ise sürücüleri kontrolden geçirdi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili yaptıkları çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların yoldan çekilmesinden sonra trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Bağcılar'da zincirleme kaza, trafikte yoğunluk oluştu

Bağcılar, Polis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
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