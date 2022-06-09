İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden 34 BRM 558, 48 VB 412, 34 BAE 992 ve 34 CFR 098 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, TEM Otoyolu, Bağcılar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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