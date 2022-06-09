Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

09.06.2022 22:51
Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkisinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkisinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden 34 BRM 558, 48 VB 412, 34 BAE 992 ve 34 CFR 098 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücülerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, iki şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Hasar oluşan araçlar çekici tarafından kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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