BAĞCILAR'DA ZULA EVİNE OPERASYON - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA ZULA EVİNE OPERASYON

05.06.2022 13:47
BAĞCILAR'DA ZULA EVİNE OPERASYON

BAĞCILAR'da uyuşturucu maddelerin saklandığı, 'zula evi' olarak adlandırılan adrese baskın yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

BAĞCILAR'da uyuşturucu maddelerin saklandığı, 'zula evi' olarak adlandırılan adrese baskın yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 925 gram marihuana, 4,5 gram kokain, 4 gram ağırlığında 12 ekstazi hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin, 'zula evi' olarak kullandığı bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda, H.K.(32) ve Y.C.(22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 925 gram marihuana, 4,5 gram kokain, 4 gram ağırlığında 12 ekstazi hap, bir hassas terazi, bir cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Y.C. ise tutuklanırken, H.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü------------------------Polis ekiplerinin evde arama yapması-Uyuşturucu maddelerin bulunması-Şüphelilerin karakoldan çıkarılması

-Şüphelilerin fotoğrafları


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ZULA EVİNE OPERASYON - Son Dakika

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