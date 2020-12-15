Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi - Son Dakika

Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi

15.12.2020 11:57
Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi, System.String[]

Bağcılar'da belediyenin tahsis ettiği 7 dönümlük arazi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen ve 7'den 70'e herkesin istifade edebileceği spor kompleksi tamamlanmak üzere.

Bağcılar'da belediyenin tahsis ettiği 7 dönümlük arazi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen ve 7'den 70'e herkesin istifade edebileceği spor kompleksi tamamlanmak üzere. 2021 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçecek olan komplekste; fitnessten aerobiğe, çocuk oyun alanlarından yüzme havuzuna kadar çok amaçlı etkinlik alanı yer alıyor.

İstanbul Bağcılar'da birçok önemli projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Bağcılar Belediyesi, ilçeye bir spor tesisi daha kazandırıyor. 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde Bağcılar Belediyesi'ne ait 6 bin 800 metrekarelik alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan spor kompleksinin inşaatında sona geliniyor.

"BÖLGEYE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRACAK"

Zemin artı 2 kattan oluşan 15 Temmuz Spor Kompleksi'nin 4 dönümü peyzaja ayrıldı. Komplekste basketbol, hentbol ve voleyboldan oluşan takım oyunlarının gerçekleştiği alanda 342 seyirci kapasiteli tribün bulunuyor. Kompleks içinde sağlık odası, antrenör odası, eğitmen odaları, çocuk oyun alanları, masa tenisi alanları, bilardo salonları, spining, aletli jimnastik, aerobik, fitness antrenman ve stüdyo salonları ile 73 kişilik tribüne sahip kapalı yüzme havuzu yer alıyor. Sosyal aktiviteler için gerekli sosyal donatıların da düşünüldüğü kompleksin altında 57 araçlık kapalı otopark da planlandı. Binanın dış cephesi ve dış peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye yeni ve modern bir görünüm de kazandırılmış olunacak.

"SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞMESİNE İMKAN SAĞLIYORUZ"

İlçe sakinlerinin spor tesislerinin yapımını önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı şöyle konuştu: "İlçemize hizmet konusunda çıtayı yükseltmeye ve spor adına örnek projeler üretmeye devam ediyoruz. Şu anda ilçemizde 15 kapalı spor salonumuz var. İnşallah kısa zamanda modern bir spor kompleksine daha kavuşacağız. Böylece salon sayımız 16'ya çıkacak. Bu tesisler sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzaklaşırken sağlıklı yeni nesillerin yetişmesine de imkan sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum."

Çok amaçlı spor salonu binasının 2021 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçeceği öğrenildi.


Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi
Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi
Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi
Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'a 6 bin 800 metrekarelik spor kompleksi - Son Dakika


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