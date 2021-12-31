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Bağcılar'daki 19. Gençlik Şurası'nda TOGG heyecanı - Son Dakika

Bağcılar'daki 19. Gençlik Şurası'nda TOGG heyecanı

31.12.2021 16:18
Bağcılar'daki 19. Gençlik Şurası'nda TOGG heyecanı

Bağcılar'da düzenlenen 19. Gençlik Şurası'na katılan öğrenciler, Türkiye'nin otomobili TOGG ile diğer teknolojik gelişmeler hakkında sunumlar yaptı.

Bağcılar'da düzenlenen 19. Gençlik Şurası'na katılan öğrenciler, Türkiye'nin otomobili TOGG ile diğer teknolojik gelişmeler hakkında sunumlar yaptı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen 19. Gençlik Şurası'na, ilçedeki okullardan çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Açılış konuşmasında eğitimin önemine değinen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, gençlerin bilimsel çalışmalara temel oluşturacak aktiviteler içinde olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Eldivan, temelden itibaren eğitim olmayan bir milletin geleceği de olmayacağını kaydederek, "Burada yapılan çalışmaların, tebliğlerin ve sunumların her birinin ileride akademik hayatınızda bir yatırım olacağını unutmayın." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şura konularının güncel olduğunu ve güzel fikirler ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

TEKNOFEST kuşağının bilişim ve teknoloji ile vatanına, milletine, bayrağına hizmet edecek inançlı bir nesil olduğuna dikkati çeken Çağrıcı, "Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e daha sonra 2053 ve 2071'e yönelik hedeflerimiz var. Savunma sanayii başta olmak üzere bilim teknolojisinde çok iyiyiz. İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz şimdi de yerli otomobil TOGG var. Bunlar için istikrar lazım. Kendinizi çok iyi yetiştirin. Yarın Türkiye'de sizlere çok daha fazla iş düşecek. Cumhuriyetin 100. yılı büyük bir atılımın yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin sunumları

Konuşmaların ardından sahneye çıkan öğrenciler, araştırma konuları üzerine sunumlar yaptı. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Z Kuşağı mı? TEKNOFEST kuşağı mı?" başlıklı konuyu anlattı.

İnternette çok zaman geçiren "Z kuşağını" yüz yüze iletişim kurmaya çağıran öğrenciler, TEKNOFEST kuşağını teknoloji üzerine girişim ve çalışmalar yapan nesil olarak tanımlayarak, bu kuşağın TOGG, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere teknoloji alanında büyük başarılara imza attığını belirtti.

"Meslek Tercihlerindeki Değişim" konusunu işleyen Şeyh Edebali Anadolu Lisesi öğrencileri, makine gelişimi ile beraber insanların bu daldaki mesleklere yönlendiklerini, insan gücüne olan ihtiyacın çok hızlı azaldığını anlattı. Gençler, düşüncelerini desteklemek için sunumda 2023'te yola çıkması beklenen "yerli ve milli otomobil TOGG"un fotoğrafını paylaştı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi adına katılan öğrenciler de, "Gençlerin Sanal Yatırıma Bakış Açısı" başlığı altında kripto para ve benzeri sanal yatırım araçlarını, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de "Gençlerin Fast Food Kültürü ile İmtihanı" ile ilgili olarak bu yiyeceklerin zararlarını aktardı.

Şuraya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük, AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ile Gençlik Meclisi Başkanı İsa Yusuf Battal da katıldı.

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Bağcılar, gençlik, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bağcılar'daki 19. Gençlik Şurası'nda TOGG heyecanı - Son Dakika
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