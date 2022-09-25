Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama

25.09.2022 22:45
Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca  'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Habere konu olan olayın ardından Hukuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" denildi.


YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kaynak: DHA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:38 İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
22:31 Milli güreşçi Taha Akgül evlendi! Macar eşinin güzelliği mest etti
21:56 Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
21:10 İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 23:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement