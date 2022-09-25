Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Habere konu olan olayın ardından Hukuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" denildi.