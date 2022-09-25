BAĞCILAR'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul
Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.