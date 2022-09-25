BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA

25.09.2022 22:17
BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA

BAĞCILAR'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

BAĞCILAR'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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