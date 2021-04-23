Bağcılar'daki bir iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu - Son Dakika

Bağcılar'da ambalaj ve tekstil firmalarının bulunduğu bir binada meydana gelen patlama nedeniyle bazı iş yerleri ile bir otomobilde hasar oluştu.

Güneşli Evren Mahallesi Koçman Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki bazı iş yerleri ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Bina sahibi İbrahim Furuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde bir patlama olduğunu, komşularının bildirmesi üzerine olay yerine geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından binada çıkan yangına itfaiyenin hemen müdahale ettiğini dile getiren Furuncu, şunları söyledi:

"Patlamanın nereden kaynaklandığıyla ilgili şu an için bir şey söyleyemiyoruz. İtfaiye raporunu beklememiz gerekiyor bunun için. Genelde bizim yaptığımız işlerde pres kullanıyoruz, tekstil, baskı işleri... Konfeksiyonda baskı işleri yaptığımız için, insanlar ondan beklerler. Biz ondan bekledik açıkçası ama sağlam yerinde duruyor gibi. Kompresörleri kontrol ettik, kompresör tankları yerinde sağlam, herhangi bir şey yok. Patlamanın nerden kaynaklandığını henüz anlayabilmiş değiliz."