Bağcılarda iplik hırsızlığı - Son Dakika
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Bağcılarda iplik hırsızlığı

06.08.2022 12:13
Bağcılarda iplik hırsızlığı

Bağcılar'daki bir tekstil atölyesinin minibüsünden 400 kilogramlık iplik çaldılar.

Bağcılar'daki bir tekstil atölyesinin minibüsünden 400 kilogramlık iplik çaldılar. Maskeli hırsızların iplikleri çalma anı kameralara yansıdı.

Olay, Bağcılar Yüzyıl Fetih Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Özkan'ın tekstil atölyesinin karşısındaki nakliye aracının içinden 400 kilogram iplik çalındı. Yaklaşık 60 bin TL değerinde zarara uğradığını belirten Recep Özkan, konuyla ilgili polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, maskeli 4 hırsızın iplikleri çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"50-60 bin lira değerinde zarar var"

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan atölye sahibi Recep Özkan, "Dün aracımızda iplikler vardı. Depoya alamadık, aracı ilk defa dışarıda bıraktık. Hırsızlar herhalde gündüz keşif yapmışlar. Aracın yandaki kapısında açıklık varmış biraz. Onu tespit ettiler. Sabaha karşı 04.07'de bir tane minibüs, aracın yanına yanaşıyor. Hemen arkaya gidip kapıyı açıyorlar. Maskeleriyle 10 dakikada işlerini görüyorlar. 50-60 bin lira değerinde zarar var. Sonra bizim çocuklar aracın kapısının açık olduğunu fark etmiş. Sonra biz baktık ki içerideki iplikleri götürmüşler. Şikayetçi oldum. Memur beyler de şu an içeride kamera kayıtlarına bakıyorlar. Gayet rahat bir şekilde 4-5 kişi işlerini görmüşler. O saatte bekçiler sokakta neden yoktu anlamıyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Özkan, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılarda iplik hırsızlığı - Son Dakika

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