Bağcılar'daki cinayet, intihar çıktı - Son Dakika

–BAĞCILAR'da yılbaşı gecesi 14 yaşındaki Hüseyin Öztürk 'ün başından silahla vurulup, öldüğü olayın intihar olduğu ortaya çıktı. Öztürk'ün yılbaşı eğlencesi için kuzenleriyle buluştuğu, gecenin ilerleyen saatlerinde "Hepinizi çok seviyorum" dedikten sonra eline aldığı silahla intihar ettiği belirtildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Öztürk, (14) yılbaşı eğlencesi için kuzenleriyle buluştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde "Hepinizi çok seviyorum" diyen Öztürk eline aldığı silahla kafasına tek el ateş ederek intihar etti. Olay yerine ambulans çağrıldı ancak Hüseyin Öztürk'ün yakınları sağlık ekiplerine saldırdı. Sokaktan uzaklaşmak zorunda kalan sağlık ekiplerinin ardından çok sayıda polis ekibi sokağa sevk edildi. Polisler kalabalığı dağıtınca olay yerine gelen ikinci ambulansla Hüseyin Öztürk özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hüseyin Öztürk, hayatını kaybetti.Olay anında işten eve dönen Sebahattin Aydın, "Gece 12'den sonra eve geliyordum sokağa geldim yerde bir vatandaş yatıyordu. Daha sonra ambulans geldi, ambulansa saldırdılar. Polisler geldi, olaya müdahale ettiler. Kendileri cenazeyi almaya çalıştı. Bu defa ikinci ambulans geldi alıp götürdü. Polis bazı kişileri gözaltına aldı." dedi. Hüseyin Öztürk'ün ailesi olayla ilgili ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

-

- İstanbul