BAĞCILAR'DAKİ DEHŞET 2 KARDEŞİ BAŞLARINA ÇEKİÇLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

Bağcılar'da dün bir tekstil atölyesinde halıya sarılı halde bulunan 2 kardeşin ağabeyi Şevket Sarıtemur, iş bozulunca kardeşime parayı vermemek için tuzak kuruyor. Çağırıyor. İçeri girer girmez kafasına çekiç ile vurup öldürüyor. dedi.

Olay dün Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iflas eden tekstil atölyesi sahibi Habip G., aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kardeşten önce Osman Sarıtemur'u atölyeye çağırdı ve orada öldürdü. Daha sonra ağabeyi Mehmet Sarıtemur'u da atölyeye çağıran şüpheli, onu da öldürerek 2 cesedi halıya sardı. Cesetleri saklamaya çalışırken, ise içeri giren Hakan Çevik'i de ağır şekilde yaraladı.

PARAYI VERMEMEK İÇİN TUZAK KURUYOR

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kurumun önünde cenazelerini almak için bekleyen ağabey Şevket Sarıtemur basın mensuplarına olayı anlattı. Sarıtemur Bir tekstil atölyesi benim kardeşime ortaklık teklif etmiş. Kardeşimden yaklaşık 250 bin lira para almış ortak olmuşlar. Bu ortaklık olmayınca iş bozulunca kardeşime parayı vermemek için tuzak kuruyor. Çağırıyor. İçeri girer girmez kafasına çekiç ile vurup öldürüyor. Delil bırakmamak için diğer kardeşimi arıyor o da içeri girince, onu da öldürüyor. Halılara sarıyor bir arkadaş içeri giriyor. Hakan Çevik adında. O da içeri girince onun da kafasına çekiç ile vuruyor ve silahla göğsünden yaralıyor. O şu anda hastanede ölmek üzere. Benim iki kardeşim de öldü. Adli Tıp'tayız onu bekliyoruz. Çok borcu var piyasada herkese borçlu bu adam. dedi.