Bağcılar'daki "Engelsiz Üniversite"de çevrim içi eğitim dönemi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında açılan Türkiye'nin ilk engelsiz üniversitesi, bu dönem eğitimlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle çevrim içi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesinin imzaladığı proje çerçevesinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan "Engelsiz Üniversite" üçüncü yılına girdi.

Üniversitede, ilk yıl ve ikinci yılın yarısına kadar yüz yüze yapılan eğitimler, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu eğitim-öğretim döneminde çevrim içi olarak düzenleniyor.

Derslerde, hazırlanan program kapsamında sağlık bilimleri, hukuk, iletişim, iktisat, işletme ile insan ve toplum bilimleri fakülteleri ile psikoloji bölümlerinde görev yapan akademisyenler sunumlar yapıyor.

Engelliler Sarayı yöneticilerinin moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimlerde; alanında uzman isimler, evde oyun eğitiminden spor fizyoterapisine, e-ticaretten günlük yaşam becerilerine kadar engellilere ve ailelerine bilgiler veriliyor. Katılımcılar merak ettikleri sorulara da cevap buluyor.

Engelsiz Üniversite'de eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, salgına rağmen engellilere yönelik eğitim hizmetini aksatmadıklarını belirtti.

Engelsiz Üniversite projesinin başarılı şekilde devam ettiğini, derslerini ekran karşısında yaptıklarını aktaran Çağırıcı, kısa zaman içinde aynı ortamı paylaşarak yüz yüze derslere başlama temennisinde bulundu.