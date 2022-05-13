Bağcılar'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Plastik hammadde üretimi yapılan fabrikadaki yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışması sürüyor.