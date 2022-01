Bağcılar'daki fırına SMA hastası bebeğe yardım için konulan kumbarayı çaldı - Son Dakika

BAĞCILAR'da SMA tip bir hastası 6 aylık bebek için fırına bırakılan yardım kumbarası, ekmek almaya gelen hırsız tarafından çalındı. Güvenlik kameralarının kaydettiği olay sonrası konuşan bebeğin annesi, "Çocuklarımızın hayatıyla oynamayın, bizim oradan gelecek 1 liraya bile çok ihtiyacımız var." dedi.

Olay dün Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki fırında meydana geldi. Fırına giren kişi tezgahın üzerindeki yardım kumbarasını gözüne kestirdikten sonra çalışandan dilimlenmiş bir ekmek istedi. Fırın çalışanı ekmeği dilimlemek için tezgahtan uzaklaştığı sırada çevresini kontrol eden şüpheli, 6 aylık SMA tip bir hastası İnci Melek Adıgüzel için toplanan yardım kumbarasını ceketinin içine koydu. Ekmeği de alan şüpheli fırından çıktı. Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"GÖRMEZDEN GELDİĞİNİZ ÇOCUKLARIN KUMBARASINA DOKUNMAYIN"

6 aylık bebeği ile SMA hastalığına karşı mücadele eden anne Ceren Adıgüzel yaşadıkları süreç ve hırsızlık olayı hakkında konuştu. Yardım kampanyalarından gelecek 1 liraya dahi ihtiyaçları olduklarını ifade eden Ceren Adıgüzel, "Benim kızım ölümcül bir kas hastalığıyla mücadele ediyor ve biz haftalardır hastanedeyiz. İnci şu an 6 aylık ve bizim mücadelemiz 6 aydır devam ediyor. 5 aydır süren bir kampanyamız var. Her gün canlı yayınlarda sembolik olarak balon satıyoruz, SMS kampanyamız var, kumbaralarımız var. Ama ne yazık ki bizler bu kadar savaşırken, çocuklarımız her gün ölüm kalım savaşı verirken kumbaralarımızı çalıyorlar, afişlerimizi yırtıyorlar, stantlarımızı şikayet ediyorlar. Bizim kampanyamız valilik izinli. Lütfen bu çocukların yanında olun, bu çocukları görmezden gelmeyin. Daha dün Demirkapı Mahallesi'nde kumbaramız çalındı. Bununla ilgili harekete geçilmesini istiyorum, artık bizim çocuklarımızın kumbarasını çalmayın. Yardım etmediğiniz, görmezden geldiğiniz çocukların kumbarasına dokunmayın. Hiç mi vicdanınız yok, bizim çocuklarımızın hayatıyla oynamayın. Bizim oradan gelecek 1 liraya bile çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

- İstanbul