Bağcılar'daki iş yeri yangınları; Valilikten açıklama - Son Dakika

Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir"

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi.

BAĞCILAR'da 6 farklı adreste çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

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