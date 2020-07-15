Bağcılar'daki iş yeri yangınları; Valilikten açıklama - Son Dakika

Bağcılar'daki iş yeri yangınları; Valilikten açıklama

BAĞCILAR'da 6 farklı adreste çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

BAĞCILAR'da 6 farklı adreste çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi.

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"Bu gece 6 farklı adreste yangın çıkan 4 işyerinin bir aileye ait olduğu anlaşılmıştır. Güneşli Mahallesi, Menderes ve Üsküp Caddelerindeki 4 işyerinde saat 02.00 sıralarında çıkan yangınlarla ilgili olarak A.B, V.B ve Z.B yakalanmıştır. İşyeri sahipleri ve şüphelilerin meydana gelen ve yargıya intikal etmiş bulunan "yaralamalı kavga" olayının da tarafları oldukları tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir"


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'daki iş yeri yangınları; Valilikten açıklama - Son Dakika
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