BAĞCILAR'DAKİ İŞYERİ YANGINLARI; VALİLİKTEN AÇIKLAMA - Son Dakika

BAĞCILAR'da 6 farklı adreste çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi.
"Bu gece 6 farklı adreste yangın çıkan 4 işyerinin bir aileye ait olduğu anlaşılmıştır. Güneşli
Mahallesi, Menderes
ve Üsküp
Caddelerindeki 4 işyerinde saat 02.00 sıralarında çıkan yangınlarla ilgili olarak A.B, V.B ve Z.B yakalanmıştır. İşyeri sahipleri ve şüphelilerin meydana gelen ve yargıya intikal etmiş bulunan "yaralamalı kavga
" olayının da tarafları oldukları tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir"