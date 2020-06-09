Bağcılar'daki kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'daki kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bağıcılar'da bir depoda kaçak sigara üretirken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bağıcılar'da bir depoda kaçak sigara üretirken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden çeşitli yöntemlerle İstanbul'a yüklü miktarda bandrolsüz tütün girişi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kaçak tütünün 2 kişi tarafından Bağcılar'a getirildiğini tespit etti. Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda şüpheli E.A. ve S.A. sigara imal makinesiyle kaçak sigara üretirken suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramada 150 bin kaçak sigara, 200 kilogram bandrolsüz açık tütün ile 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu