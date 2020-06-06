BAĞCILAR'DAKİ KADIN CİNAYETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI - Son Dakika

Bağcılara arkadaşıyla tartıştığı sırada silahıyla ateş açan ve araya giren Miray Yılmaz'ın ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Teker(35) Perihan A. (29) ile yaşadığı tartışmada ateş açarak Perihan A.'nın arkadaşı Miray Yılmaz (37)'ın ölümüne sebep olmuştu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde yaptıkları çalışmada kaçan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan Veysel T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı Veysel Teker'in adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul