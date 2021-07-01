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Bağcılar'daki kapalı yüzme havuzları normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı - Son Dakika

Bağcılar'daki kapalı yüzme havuzları normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı

01.07.2021 15:32
Bağcılar'daki kapalı yüzme havuzları normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasının ardından yeniden hizmete girdi.

Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasının ardından yeniden hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hizmete ara veren kapalı yüzme havuzları, normalleşme süreciyle bugün kapılarını açtı.

Havuzlara kayıtlarını yaptıran çocuklar, Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe mahallelerindeki kapalı havuzlarda zaman geçiriyor.

Geçen hafta katıldıkları turnuvada 20 madalya kazanan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri de eğitimlerine Göztepe Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

Vatandaşlar havuza girmeden önce duş alarak el ve ayak dezenfeksiyonu yapıyor. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken, dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor. Havuzlarda hijyen bakımından üst düzey önlemler alınıyor.

Kapalı yüzme havuzları için kayıtlar yaz boyunca devam edecek.

Bağcılar'daki kapalı yüzme havuzları normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı

Bağcılar Belediyesi, Kazım Karabekir, Göztepe, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'daki kapalı yüzme havuzları normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı - Son Dakika


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