Bağcılar'daki kıskançlık cinayetinde karar - Son Dakika
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Bağcılar'daki kıskançlık cinayetinde karar

24.03.2022 14:53
Bağcılar'daki kıskançlık cinayetinde karar

Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü İkram Özer'e çalıştığı marketin önünde kurşun yağdırıp öldüren ve olay yerinde bulunan Resul Kavak'ın ağır yaralanmasına sebep olan Özcan Daşdemir hakkında karar açıklandı.

Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü İkram Özer'e çalıştığı marketin önünde kurşun yağdırıp öldüren ve olay yerinde bulunan Resul Kavak'ın ağır yaralanmasına sebep olan Özcan Daşdemir hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Daşdemir'in müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü İkram Özer'e çalıştığı marketin önünde kurşun yağdırıp öldüren ve olay yerinde bulunan Resul Kavak'ın ağır yaralanmasına sebep olan Özcan Daşdemir'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözü sorulan Özcan Daşdemir tahliyesini istediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, oy çokluğu ile Özcan Daşdemir'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Üye hakimlerden biri ise suçun tasarlanarak işlendiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu. Sanık Daşdemir'in 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Verilen cezada indirim uygulanmadı. - İSTANBUL

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Bağcılar, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'daki kıskançlık cinayetinde karar - Son Dakika


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