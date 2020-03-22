Bağcılar'daki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'daki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bağcılar'daki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Bağcılar'da kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'daki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bağcılar'da kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, Kemalpaşa Mahallesi'nde devriye görevini yürüttükleri sırada, saat geç olmasına rağmen bir iş yerine çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride kumar oynayan 8 kişi ile kumar oynatan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste bulunan kumar makinesi ve 60 şişe içki ile şüphelilerin oturduğu masadaki 1035 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden 8'ine kişi başı 1225 lira idari para cezası uygulanırken, diğer zanlıya ise iş yerinde kumar oynatmak ve yetkisiz alkol satışı yapmaktan 13 bin 10 lira ceza kesildi.

Kemalpaşa Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü         
13:22
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var         
07:43
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 03:02:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'daki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]