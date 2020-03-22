Bağcılar'daki kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bağcılar'da kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, Kemalpaşa Mahallesi'nde devriye görevini yürüttükleri sırada, saat geç olmasına rağmen bir iş yerine çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride kumar oynayan 8 kişi ile kumar oynatan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste bulunan kumar makinesi ve 60 şişe içki ile şüphelilerin oturduğu masadaki 1035 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden 8'ine kişi başı 1225 lira idari para cezası uygulanırken, diğer zanlıya ise iş yerinde kumar oynatmak ve yetkisiz alkol satışı yapmaktan 13 bin 10 lira ceza kesildi.