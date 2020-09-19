Bağcılar'daki okullarda temassız oyun alanları hazırlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okul öncesi ve İlkokul 1. sınıf öğrencilere yönelik hazırlanan "Temassız Oyunlar Kitabı" ile okullarda yapılması teşvik edilen oyun alanları Bağcılar'da 32 ilkokulda hazır hale getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, pazartesi gününden itibaren başlayacak yüz yüze eğitimde okul hayatıyla ilk kez tanışan minikler için farklı ve çok yararlı bir projeye imza attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula ve yeni normal uyum sürecini keyifli hale getirmek adına "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladıklarını belirtti.

Okulların açılacağı pazartesi itibariyle tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırılan kitaplarda yer alan oyun gruplarının birçoğu Bağcılar'daki 32 devlet okulunun bahçelerine çizildi.

Belediye ekipleri tarafından okulların bahçelerine aralarında "yağ satarım bal satarım", "sek sek", "mendil kapmaca", "yakan top" ve "üç taş" gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi.

Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan gelişimi için okul bahçelerini geleneksel oyun alanına çevirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Eğitim hizmetleri bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Özellikle evlerinden ilk kez ayrılarak okula gelen minik yavrularımızın durumunu göz önüne aldığımızda oyun alanları önem kazanıyor. Çocuklar oyun gruplarında eğlenerek hem okula alışma zorluğunu üzerlerinden eğitim ortamına kolayca ısınıyorlar. Bu anlamda bakanlığımızın tasarladığı kitabı da çok yararlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz-kış çocukların faydalanacağı oyun gruplarının çiziminde ekipler, trafik yol çizgilerinde uygulanan soğuk yol çizgi boyası kullanıyor.