Son Dakika Haberleri: Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1)
Son Dakika Güncel Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Son Dakika

Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1)

6 saat önce

BAĞCILAR'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti.

Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1), System.String[]
BAĞCILAR'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkartınca diğeri sokaktaki bir galeriye kaçtı. Onu takip eden saldırgan oto galerinin içine girerek, kaçan kişiyi ateş ederek yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor
Reşit olmadığı için bara alınmayan çocuk, mekana ateş etti Bağcılar'da oto galericiler çarşısında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]