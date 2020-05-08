Bağcılar'daki parklar 65 yaş üstü vatandaşları ağırlamak için hazırlandı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bir ayı aşkın kaldıkları evlerinden kısa süreli de olsa çıkacak 65 yaş üstüne ve çocuklar ile gençler için parkları hem temizlik hem de tadilat çalışmasıyla hazır hale getirdi. Parklarda çimler biçildikten sonra spor aletlerinden banklara kadar temizliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadelede ilk aşamada 1.5 aydır sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, 31 gündür evde kalan çocuklara ve gençlere müjdeli haberi vermişti. Açıklamada "65 yaş ve üstü vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü; 0-14 yaş arası çocuklar 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki çocuklar ve gençler ise 15 Mayıs Cuma günü, 11: 00-15: 00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek" denilmişti. Düzenleme ile belirtilen yaş grubundaki vatandaşlar, ikametgahlarından yürüme mesafesindeki parklara, yeşil alanlara veya istedikleri diğer yerlere gidebilecek.

ÇİMLER BİÇİLDİ, YOLLAR SÜPÜRÜLDÜ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Bağcılar Belediyesi, sokağa çıkma serbestliği gelenler için hazırlıklara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, nostalji bahçeleri başta olmak üzere ilçe genelindeki parkları steril hale getirmek için yoğun bir çalışmaya girdi. Kapalı olduğu için uzayan çimler biçilirken yürüyüş yolları da süpürülerek temizlendi. Ayrıca yaşlıların dinleneceği bankları tadilattan geçiren görevliler, çocukların zaman geçireceği spor aletleri ile oyun gruplarını da temizledi.

"NEFES ALMAK ONLARIN DA HAKKI"

Pazar gününden itibaren parkların yaşam alanı olarak kullanıma hazır olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Uzun süredir hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için evde kalan büyüklerimiz için parklarımızı çok güzel şekilde hazırladık. Normalleşme içine girdiğimiz bu süreçte biraz yürüyüş yapmak, nefes almak onların da hakkı. Bugüne kadar kurallara uyarak bize verdikleri destekten dolayı hem büyüklerimize hem de gençlerimize çok teşekkür ederim. İnşallah hep beraber parklarda sınırsız zaman geçireceğimiz zamanlar çok yakın" dedi. Park ve bahçeler Pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saat açık olacak.