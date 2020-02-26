BAĞCILAR'DAKİ RESTORANDAN TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

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BAĞCILAR'DAKİ RESTORANDAN TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
6 saat önce
Bağcılar'da restorana giren şüpheli kasadaki parayı ve televizyonu çaldı.
Bağcılar Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
'da restorana giren şüpheli kasadaki parayı ve televizyonu çaldı. O anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Bağcılar Kirazlı
Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan restorana 5 Şubat günü giren hırsız televizyonu ve kasadaki 500 lirayı çaldı. İş yerine gelen restoran çalışanları durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Restorana gelen emniyet ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameraları inceleyen polis, televizyonu ve kasadaki parayı çalan kişinin 17 yaşındaki B.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli 14 Şubat günü Bağcılar Demirkapı Mahallesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin restorana camdan girdiği ardından kasaya yöneldiği ve kasadaki parayı aldıktan sonra dışarı çıkıp tekrar döndüğü, döndüğünde de işyerinin televizyonunu çaldığı ve uzaklaştığı görülüyor.
- İstanbul
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