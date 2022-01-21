Bağcılar'daki trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika

- Bağcılar'daki trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın şüphelisi serbest bırakıldı

İSTANBUL Bağcılar TEM'de aracına çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak isteyen Nedim Şenocak'ın üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksi şoförü Mesut A. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan Nedim Şenocak'ın eşi ifadesinde, bir aracın çarpması sonucu eşinin yere düştüğünü ve farklı bir aracın üzerinden geçtiğini söyledi.

Olay Bağcılar TEM Otoyolu İstoç mevkiinde 19 Ocak 2022 günü meydana gelmişti. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak'ın aracına, arkadan gelen başka bir otomobil çarpmış, araçtan inen Şenocak'ın üzerinden ise o sırada seyir halinde olan bir taksi geçmişti. Şenocak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili nöbetçi mahkemeye sevk edilen taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Taksi şoförü Mesut A. ifadesinde olay günü aracına 2 yolcu aldığını söyleyerek "İstoç mevkiine geldiğimde yavaşlama ve araç yoğunluğu olduğunu gördüm. Ben kaza olduğunu düşündüm ve görüş mesafesi kardan dolayı düşüktü. Sol şeritte devam ederken bir anda arabanın sarsılmasıyla bir şeye çarptığımı ya da bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. Yolcuları otobüs garına bıraktıktan sonra tekrar olay yerine geldim. Bir süre sonra olay yerinde ölümlü trafik kazası olduğunu duydum. Üstünden geçtiğim şeyin insan olduğunu düşünerek polis merkezine gittim. Emniyette üzerinden geçtiğim şeyin insan olduğunu öğrendim. Suçsuzum" dedi.

Olay sırasında araçta bulunan maktul Nedim Şenocak'ın eşi Hafize Şenocak ise "TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken arkadan bir aracın çarpması sonucu durduk. Eşim araçtan aşağı indi. Bu esnada bize çarpan aracın sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Eşim yaya olarak onu kovalarken bir anda yere yığıldı. Yoldan geçen başka bir araç da eşimin üzerinden geçti. Ben yaşadığım olaydan dolayı şoka girdim. Arabanın içinde bekledim. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.