Son Dakika Haberleri: Bağcılar'daki trafik kazasında araç yan yattı: 2 yaralı
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Bağcılar'daki trafik kazasında araç yan yattı: 2 yaralı

2 saat önce

3 karayoluda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir otomobile çarpışarak yan yattı.

Bağcılar'daki trafik kazasında araç yan yattı: 2 yaralı, System.String[]
O-3 karayoluda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir otomobile çarpışarak yan yattı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, O-3 karayolu Bağcılar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BRE 708 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, Aksaray istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 GK 2871 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazaya karışan diğer otomobil de refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:31 Kaynak: İHA
Polis, Bağcılar, 3. Sayfa
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