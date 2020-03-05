Bağcılar'daki velilere "Sıfır atık" dersi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'daki velilere 'Sıfır atık' dersi verildi - Son Dakika

Bağcılar'daki velilere "Sıfır atık" dersi verildi

15 dakika önce

BAĞCILAR Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Esra Yüce tarafından, 17 Bilgi Evi'nde bine yakın veliye "Sıfır Atık" semineri verildi.

Bağcılar'daki velilere

BAĞCILAR Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Esra Yüce tarafından, 17 Bilgi Evi'nde bine yakın veliye "Sıfır Atık" semineri verildi. Çöpe en çok atılan şeyin ekmek olduğuna dikkat çeken Yüce, "Sizden ricam ekmekleri çöplerden kurtaralım. Burası köy değil şehir. Bağcılar'da istediğiniz zaman zaten taze ekmeğe rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O yüzden ihtiyacınız kadar alın. Çok fazla alırsanız çok fazla israf edersiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünün belirtildiği Bağcılar'da ilçe sakinlerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce Bilgi Evleri'nde eğitim seminerleri düzenlendi. 3 hafta boyunca 17 Bilgi Evi'nde gerçekleşen programa 820 kişi katılım gösterdi. Çevre Mühendisi Esra Yüce, çoğunluğu kadınlardan oluşan velilere, "Bağcılar'ı daha nasıl temiz tutabiliriz?" "Atığı nasıl azaltabiliriz?" ve "Geri dönüşümü nasıl yapabiliriz?" başlıkları altında ders verildi.

"SIFIR ATIK DEMEK İSRAFI ÖNLEMEK DEMEK"

Seminerlerde sunum eşliğinde anlatım yapan Yüce, sıfır atıkla ilgili yapılan yanlışları da örnekleriyle gözler önüne serdi. En büyük hatalardan birinin ekmeğin çöpe atılması olduğunu belirten Yüce, "En çok çöpe atılan şey ekmek. Ekmeği direkt çöpe atmıyorsunuz, direklere veya ağaçlara asıyorsunuz ama onları da kimse almıyor ve çöpe gidiyor. Sizden ricam ekmekleri çöplerden kurtaralım. Burası köy değil, şehir. Bağcılar'da istediğiniz zaman zaten taze ekmeğe rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O yüzden ihtiyacınız kadar alın. Çok fazla alırsanız çok fazla israf edersiniz. Artık kentlerde yaşıyoruz ve tüketim alanı geniş ama biz ihtiyacımız kadarını tüketirsek hem israf etmemiş hem de doğayı korumuş oluruz. Benim için sıfır atık demek israfı önlemek demek" dedi.

HER GÜN 2 BİN 800 CADDE VE SOKAK TEMİZLENİYOR

745 bin 125 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'da her gün 2 bin 800 cadde ve sokakta detaylı çevre temizliği yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, temizliğin yanında kağıt, karton, metal, cam, plastik ambalajı gibi atıkları topluyor. Kamu kurumları, alışveriş merkezleri, okullar başta olmak üzere bütün yaşam alanlarından toplanan bu atıklar yeniden değerlendirilmek için Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri'ne götürülüyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Esra Yüce, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
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