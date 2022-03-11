BAĞCILAR'DAKİ YOL KENARINA BIRAKILAN ARAÇLAR ÇEKİLDİ - Son Dakika
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BAĞCILAR'DAKİ YOL KENARINA BIRAKILAN ARAÇLAR ÇEKİLDİ

11.03.2022 11:11
BAĞCILAR'DAKİ YOL KENARINA BIRAKILAN ARAÇLAR ÇEKİLDİ

İSTOÇ mevkiinde yolda kalan araçları trafik polisleri iterek kurtardı.

İSTOÇ mevkiinde yolda kalan araçları trafik polisleri iterek kurtardı. Yol kenarında bırakılan araçlar ise çekici yardımıyla çekildi.

TEM Otoyolu İstoç Yolu Bağcılar istikametinde yolda kalan araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yoldaki bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak devam ettiler. Yolda kalan araçların kurtarılması için trafik polisleri de araçları iterek kaldıkları yerden çıkarmaya yardım etti. İSTOÇ-Bağcılar istikameti kar küreme araçlarının da çalışmaları ile açıldı. Yol kenarında bırakılan araçlar da çekici yardımıyla çekildi.

Görüntü dökümü

----------------------Polis ekiplerinin araçları itmesiYoldan detaylar Yol kenarındaki araçlardan detaylar Yol kenarındaki araçların çekilmesiKar küreme araçlarından detaylar Muhabir anonsu (Yalın Onat ERGÖR)

Genel ve detaylar


- İstanbul
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TEM Otoyolu, Bağcılar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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