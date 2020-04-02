Bağcılar'daki zincirleme kazada 10 araçta hasar oluştu - Son Dakika

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Bağcılar'daki zincirleme kazada 10 araçta hasar oluştu
29 dakika önce
Bağcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç hasar gördü.
Bağcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kentte etkili olan sağanak nedeniyle Yüzyıl Köprüsü mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan olmazken, Aksaray yönünde trafikte aksamalar yaşandı.
Çekici yardımıyla kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:52 Kaynak: AA
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