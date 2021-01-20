Bağcılar'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Bağcılar'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi

20.01.2021 16:27
Bağcılar'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Bağcılar Belediyesinin de arasında bulunduğu ilçedeki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 5 tır, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bağcılar Belediyesinin de arasında bulunduğu ilçedeki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 5 tır, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlik sınır tanımaz" diyerek dünyanın dört bir yanında sıkıntıya düşmüş, zorda kalmış insanlara çare olan Bağcılar Belediyesi, şimdi de zulmün devam ettiği Suriye'nin İdlib şehrine yardım eli uzattı.

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde yardım kampanyası düzenlendi.

"Kış çalışmaları 2021" adı altında yapılan çalışmalarda, bağışlarla sağlanan ve içerisinde yataktan battaniyeye, kıyafetten hijyenik ürünlere kadar birçok temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu 5 tır hazırlandı.

4 milyona yakın mazlumun yaşadığı İdlib'e gidecek tırlar için Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanında uğurlama töreni yapıldı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçedeki kurum ve kuruluşlarının insanlık ve kardeşlik adına birçok çalışmaya öncülük ettiğini belirtti.

Yardım geleneğinin tarihten aldıkları sorumluluğun bir gereği olduğunu anlatan Çağırıcı, "Ecdadımız dünyanın birçok bölgelerinde savaşta da barışta da hep mazlumun yanında oldu. Din, dil, ırk gözetmeksizin bu çalışmalara yüzyıllarca öncülük etti. Bizler de tarihten aldığımız sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın İHH Bağcılar Şubesi ev sahipliğinde düzenlendiğini aktaran Çağırıcı, yardımların soğuk havada yokluk içinde hayatlarını sürdüren İdlibliler için çare olması temennisinde bulundu.

İçinde temel ihtiyaç malzemeleri bulunan 5 tır, yapılan duanın ardından İdlib'deki yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere Bağcılar'dan yola çıktı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, İHH Bağcılar Şube Başkanı Halil Oğlak ve vatandaşlar da katıldı.

Hisarcık, Bağcılar, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


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