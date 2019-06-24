Son Dakika Haberleri: "Bağcılar'dan İpek'e Kültür Köprüsü kuruluyor"
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"Bağcılar'dan İpek'e Kültür Köprüsü kuruluyor"

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi ile kardeş şehir olan Kosova'nın İpek şehri arasındaki kardeşlik ve tarih bağı hazırlanan özel bir kitapla güçleniyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen "Bağcılar'dan İpek'e Kültür Köprüleri" isimli kitabın tanıtım programı Kosova'da yapılacak. Tanıtıma bu kültürel etkinliğin mimarı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kosovalı bakanlar, akademisyenler ve yazarlar da katılacak.

"132 sayfalık kitabın Türkçe ve Arnavutça çevirisi var"

Yazarlığını H. Yıldırım Ağanoğlu'nun yaptığı ve 132 sayfadan oluşan eser, Türkçe ve Arnavutça olmak üzere iki dilde yayımlanıyor. İpek kazasının tarihi ve turistik yerlerine ait fotoğrafların da bulunduğu kitapta İpek'ten bahseden Osmanlı döneminden kalma değerli belgeler ile Ortodoks Metropolünün faaliyetleri, o döneme ait çalışmalar, kroki, çizim, berat ve fermanlar da yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:17 Kaynak: Bültenler
Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi, Kosova, Bağcılar, Güncel
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