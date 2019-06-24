"Bağcılar'dan İpek'e Kültür Köprüsü kuruluyor"

Bağcılar Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen "Bağcılar'dan İpek'e Kültür Köprüleri" isimli kitabın tanıtım programı Kosova'da yapılacak. Tanıtıma bu kültürel etkinliğin mimarı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kosovalı bakanlar, akademisyenler ve yazarlar da katılacak.

"132 sayfalık kitabın Türkçe ve Arnavutça çevirisi var"

Yazarlığını H. Yıldırım Ağanoğlu'nun yaptığı ve 132 sayfadan oluşan eser, Türkçe ve Arnavutça olmak üzere iki dilde yayımlanıyor. İpek kazasının tarihi ve turistik yerlerine ait fotoğrafların da bulunduğu kitapta İpek'ten bahseden Osmanlı döneminden kalma değerli belgeler ile Ortodoks Metropolünün faaliyetleri, o döneme ait çalışmalar, kroki, çizim, berat ve fermanlar da yer alıyor.