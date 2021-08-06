Bağcılar'da bulunan yavru kerkenez kuşu doğal ortamına bırakılacak - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi görevlilerince bitkin halde bulunduktan sonra koruma altına alınan ve 2 aylık bakımın ardından uçma noktasına gelen yavru kerkenez kuşu, doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede gelen ihbarda belirtilen adrese giden Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri yavru kerkenez kuşuyla karşılaştı.

Bitkin halde bulunan kuş, belediyenin Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezine götürüldü. Burada veteriner hekimlerce sağlık kontrolü yapılan ve koruma altına alınan kerkenez kuşu, özenli bir beslenme ve bakımdan geçti.

2 ay sonucunda büyümesini tamamlayan ve uçma aşamasına gelen kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Beslenmesi yasak olan yırtıcı kerkenez kuşunun doğaya salınacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, yavru kuşun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Muayenelerinden beslenmesine kadar her şeyiyle alakadar olduk. Bu tür kuşların beslenmesi yasak olduğu için ilgili görevlilere teslim ettik. Onlar da doğal ortamına bırakacaklar." ifadelerini kullandı.