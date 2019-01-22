Son Dakika Haberleri: Bağcılar Devlet Hastanesi Bahçesinde Silahlı İntihar Girişimi

Bağcılar Devlet Hastanesi Bahçesinde Silahlı İntihar Girişimi

11 dakika önce

BAĞCILAR Devlet Hastanesi bahçesinde bir kişi yanında bulunan silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Bağcılar Devlet Hastanesi Bahçesinde Silahlı İntihar Girişimi, System.String[]
BAĞCILAR  Devlet Hastanesi bahçesinde bir kişi yanında bulunan silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cebinde eşinden boşanma kağıdı bulunan Ahmet Eröz (35), hastane bahçesine gelerek burada bir süre vakit geçirdi. Çevredeki vatandaşların yanında silah olduğunu görüp Eröz'den şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Eröz, silahını göğsüne dayayarak intihar girişiminde bulunmak istedi. Ekiplerin çabaları yetersiz kalınca Eröz, silahla göğsüne ateş ederek kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ahmet Eröz, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Eröz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir silah ve boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:50 Kaynak: DHA

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