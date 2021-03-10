Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu - Son Dakika

Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu

10.03.2021 15:31
Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir hafta önce başlatılan dinamik denetimlerle ilgili performans tablosu çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir hafta önce başlatılan dinamik denetimlerle ilgili performans tablosu çıkarıldı. Bir haftalık verilerde 29 bin 753 denetimle İstanbul 2.'si olan Bağcılar, son iki gün de yaptığı çalışmalarda 12 bin 211 denetimle il birinciliğine yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2 Mart 2021 itibariyle yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçilmişti. Risk düzeyi yüksek seviyeyle turuncu aralıkta yer alan İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgeye göre dinamik denetimlere başlandı. Kamu kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü uygulamalarda; kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasına önem verildi.

BİR HAFTADA 536 BİN 500 DENETİM YAPILDI

Bağcılar'daki kamu kurumu temsilcilerinden oluşan denetim timi tarafından hem işletme hem de kişilere yönelik uygulamalarda İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yetkililer, sosyal mesafe, maske takılması, masalar arasında 1.5 metre açıklık başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde incelendi. Ekipler, işyeri sahiplerini ve çalışanları hem bilgilendirildi hem de uyarılarda bulundu. Kurallara uymayarak halkın sağlığını hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul'da özverili bir şekilde sürdürülen dinamik denetimlerle ilgili performans tablosu çıkarıldı. Açıklanan verilere göre bir hafta içinde 39 ilçe ve havalimanı meydanlarında 536 bin 500 denetim yapılırken gelen 3054 ihbar da değerlendirildi. Bağcılar ise 29 bin 753 denetimle İstanbul 2.'si olduğu görüldü. Son iki günde ise tabloda değişiklikler oldu. İstanbul genelinde 170 bin 272 denetim yapılırken Bağcılar, 12 bin 211 uygulamayla büyük bir başarı sağlayıp il birinciliğe ulaştı.

ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI GÖRÜYORUZ

Denetimlerin ara vermeden sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Virüsün ilk görüldüğü günden itibaren başlattığımız alarm durumu devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 esasıyla yorulmak bilmeden salgınla mücadele ediyor. Bunun karşılığını da hem belge üzerinde hem de sokakta görüyoruz. Virüs bitene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Denetimlerde ekiplere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik ediyor.


Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu
Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu
Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu
Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Bağcılar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:33:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar, dinamik denetimlerde İstanbul 1.'si oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei