Son Dakika Haberleri: Bağcılar dört mevsim yeşil

Bağcılar dört mevsim yeşil

2 saat önce

Bağcılar Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve bakımı çalışmaları kapsamında ilçe geneline 2 bin 423 ağaç dikildi.

Bağcılar dört mevsim yeşil, System.String[]

2018 yılında kavşak, refüj ile parklara kış ve yaz mevsim şartlarına uygun 1 milyon 163 bin 859 çiçek ekimi yapılırken 5 milyon 418 bin 815 metrekare alan da çimlendirildi.

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, "Yeşil bir Bağcılar" için çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarına 2018 yılında da özverili bir şekilde devam etti. Yıl boyunca yapılan yeşillendirme sayesinde yaşam alanları hem estetik bir görünüme kavuştu hem de kentin doğasına katkıda bulunuldu.

"1 milyon 163 bin 859 çiçek ekimi yapıldı"

Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 milyon 418 bin 815 metrekare alan çimlendirilirken, ilçe geneline 2 bin 423 ağaç dikildi. Ekipler, kış ve yaz mevsim şartlarına uygun menekşe, kaz ayağı, kadife, sardunya, vapur dumanı, alyssum ve süs lahanasının da bulunduğu toplam 1 milyon 163 bin 859 çiçek ekimi yaptı. Bunun yanında 80 bin lale ve 6 bin de sümbül soğanın dikimi gerçekleştirildi.

Öte yandan sahada mevcut yeşil alanların korunması amacıyla çeşitli bakım ve zirai mücadele çalışmaları belli programlar dahilinde sürdürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:55 Kaynak: Bültenler

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