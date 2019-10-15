Son Dakika Haberleri: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri konferansı
Son Dakika Genel Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri konferansı

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri konferansı

9 dakika önce

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri konferansıİSTANBUL - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, meme kanserine dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek için konferans düzenledi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri konferansı

İSTANBUL - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, meme kanserine dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek için konferans düzenledi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için konferans düzenledi. Konferansta dalında uzman doktorlar çıkarak, slaytlar eşliğinde meme kanseri hakkında bilinmeyenleri anlatarak, meme kanseri konusunda duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Konferansta meme kanserinin görülme sıklıklarından bahseden Uzm. Dr. Merve Tokoçin, "Görülme sıklığı, ikinci görünen kanser, birincisi akciğer kanseri. Kadınlarda en sık gözüken kanser. 2012'de 1,5 milyonun üzerinde kadın meme kanseri tanısı almıştı. Haritalarda gözüktüğü gibi, ülkeler arasında 4 kat farkında. Amerika'da Avrupa'da 100 binde 100 hastada görülürken, Asya'da, Afrika'da 100 binde 25-27 arası görülmektedir. Ölüm sıklığında ise dünyada 5. Kanser. Gelişmekte olan ülkelerde kadınlardaki en sık ölüm nedeni. Gelişmiş ülkelerde ise akciğer kanserinden sonra ikinci ölüm sıklığında. 2012'de yarım milyon insan meme kanseri nedeniyle vefat etmiştir. Dünyada meme kanseri sıklığı 2008 çalışmalarındaki verilerine göre, görülme sıklığı yüzde 20 artmışken, ölüme neden olma sıklığı yüzde 14, yine artışta ama yine yüzde 6'lık kısmı kurtarabiliyoruz. Görülme sıklığı gelişmiş ülkelerdeyken, görülme sıklığı yine gelişmekte olan ülkelerde fazla. Neden gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmasının sebebi, Afrika ve Asya'daki insanlarda bulunmadığı için daha fazla" diye konuştu.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri konferansı

Bağcılar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:31 Kaynak: İHA
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