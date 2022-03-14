Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika
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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

14.03.2022 10:59
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle hastanenin çevresini yoğun duman sararken, inşaatta mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 09.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin inşaat halindeki ek binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, hastanenin çevresini yoğun duman sardı. İnşaatta çalışan 3 işçi, üst katta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, inşaatta mahsur kalan 3 işçi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar, İnşaat, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika
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