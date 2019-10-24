"Bağcılar Fuat Sezgin Bilim Merkezi" açıldı

Bağcılar Belediyesinin çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya yönlendirmek amacıyla yaptırdığı "Bağcılar Fuat Sezgin Bilim Merkezi" törenle hizmete açıldı.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını taşıyan bilim merkezinde çocukların el becerilerini ve düşüncelerini geliştireceği atölyeler ve icat yapma imkanı sunan ortamlar bulunuyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği proje kapsamında düzenlenen bilim merkezinin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe genelinde yaptıkları 16 bilgi evinden günde 40 binden fazla öğrencinin istifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Prof. Dr. Fuat Sezgin" yılı ilan ettiğine vurgu yapan Lokman Çağrıcı, "Çocuklarımıza ilham vermek, onları bilime teşvik etmek maksadıyla kurduğumuz bu merkezden geleceğin bilim ve teknoloji dehalarının yetişmesini ümit ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bağcılar Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nin açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden olan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adının verildiği bilim merkezinde girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölüm bilimsel deney alanı bulunuyor. Çocuklar okullarda teoriğini gördüğü dersleri bu deney istasyonlarında uygulamasını yapabiliyor.

Ayrıca ressam robot, robotik, güneş enerjisi atölyelerinde bireyler, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve düşünce becerilerini geliştirebilme özelliklerini de kazanıyor. Verilen malzemelerle çalışan öğrenciler, kendi yaptıkları robotları da yanlarında götürebiliyor. Bilim merkezi, ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar da sunuyor.

Hafta içi öğrencilerin ziyaretine açık olan bilim merkezi, hafta sonları diğer vatandaşlar tarafından gezilebilecek.