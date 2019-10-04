Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
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Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
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