Son Dakika Haberleri: Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.
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Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.

3 saat önce

Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.

Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi., System.String[]

Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi. Vincin altında bir işçinin kaldığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi - İSTANBUL

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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