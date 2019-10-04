Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.
3 saat önce
Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi. Vincin altında bir işçinin kaldığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi - İSTANBUL
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