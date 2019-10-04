Son Dakika Haberleri: Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.
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Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.

3 saat önce

Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.

Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi. Vincin altında bir işçinin kaldığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
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