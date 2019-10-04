Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.
3 saat önce
Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi. Vincin altında bir işçinin kaldığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi
Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı Devrilen vincin altında kalan operatör, yaralandı Bağcılar'da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü