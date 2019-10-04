Son Dakika Haberleri: Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
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Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

2 saat önce

Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Bağcılar, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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