Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
2 saat önce
Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
Bağcılar Göztepe Mahallesinde inşaatta devrilen vincin altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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