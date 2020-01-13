Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren... - Son Dakika

Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren...

6 saat önce

Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı.

Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren..., System.String[]

Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı. Kazada elektrik direğinin hasar görmesi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Kabataş-Soğanlı durakları arasında yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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