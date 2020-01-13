Son Dakika › 3. Sayfa › Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren... - Son Dakika
Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren...
6 saat önce
Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
Bağcılar Güneştepe tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı. Kazada elektrik direğinin hasar görmesi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Kabataş-Soğanlı durakları arasında yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL
Son Dakika Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor