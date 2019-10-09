Son Dakika Haberleri: Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi
Son Dakika Güncel Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi

Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi

1 saat önce

BAĞCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası tahliye edildi.

Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi, System.String[]
BAĞCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası tahliye edildi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören okulların tahliyesine devam ediliyor. Bu kapsamda tahliye edilmesine karar verilen Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu ile birlikte aynı binada bulunan Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de tahliye edildi. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi binasına taşındı.


Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş
Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:19:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]