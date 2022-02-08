Bağcılar'ın nüfusu 51 ilden fazla - Son Dakika

Bağcılar'ın nüfusu 51 ilden fazla

Bağcılar\'ın nüfusu 51 ilden fazla
Son Güncelleme: 08.02.2022 08:30

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; kozmopolit bir yapısı bulunan Bağcılar'ın nüfusu 7 bin 145 artarak 744 bin 351 oldu.

Yeni nüfusuyla 51 ili geride bırakan Bağcılar, ilçeler arasında ise Türkiye'de 9. İstanbul'da ise 3. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Değişik uluslardan ve yörelerden insanları bir arada barındıran Bağcılar'da büyük bir değişim yaşandı. İlçenin bir önceki sayımda 737 bin 206 olan nüfusu bu sene 7 bin 145 artarak 744 bin 351'e çıktı. Nüfusun 378 bin 73'ünü erkek, 366 bin 278'ini ise kadınlar oluşturuyor. Bu sayı yüzde olarak ise tabloya yüzde 50,79 erkek, yüzde 49,21 kadın şeklinde yansıyor.

Kentsel dönüşüm nüfusun artışında etkili oldu

Yeni verilerle birlikte yurt genelinde ilçeler arasında Türkiye'de 9. sırada olan Bağcılar, İstanbul'da ise 3. sırada geliyor. Öte yandan 81 ilin nüfus sıralamasında 30 büyükşehirden sonra gelen Bağcılar'ın, 51 ilden daha büyük olduğu görüldü. Nüfusun kentsel dönüşüm nedeniyle artış gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İstanbul'un merkezi konumundaki ilçemiz, kentsel dönüşüm sonucu oluşan modern ve kaliteli yaşam alanlarıyla çok talep gören bir yer haline geldi. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Türkiye İstatistik Kurumu, Bağcılar, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'ın nüfusu 51 ilden fazla - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Konferans Ligi'nin en pahalı 3. takımı Fenerbahçe
08:48 Taylor Swift, 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde büyük bir başarı elde etti
08:42 Estonya Başbakanı Kallas, "İstanbul" yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor
08:10 Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım
08:01 Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu
07:47 Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
07:41 Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü
07:27 Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı
03:04 Motosiklet İETT otobüsüne çarptı, hamile kadın hayatını kaybetti
00:39 Akaryakıta gelen zam pompaya da yansıdı! Motorinin litresi 40 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 09:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'ın nüfusu 51 ilden fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement