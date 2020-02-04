Bağcılar İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu - Son Dakika

Bağcılar İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu

6 saat önce

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019" sonuçlarına göre Bağcılar, 745 bin 125 kişiyle İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu.

Bağcılar İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu, System.String[]

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019" sonuçlarına göre Bağcılar, 745 bin 125 kişiyle İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu. Geçen yıla göre ilçe nüfusundaki 11 bin kişilik artışın nedeninin Bağcılar Belediyesi'nin 2012'de başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdürmesi olduğu belirtildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kentsel Dönüşüm ile ilgili temel felsefemiz ise herkesin bulunduğu yerde kalması, yani yerinde kentsel dönüşümdür" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçlarını açıkladı. İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Son verilere göre Bağcılar'da geçen yıl 734 bin 369 olan nüfus 11 bin kişi artarak 745 bin 125 olmasıyla Bağcılar, 745 bin 125'lik nüfusuyla İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu.

ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA

Bağcılar'da ikamet edenlerden yüzde 50,82 oranla 378 bin 676'sı erkeklerden, yüzde 49,18 oranla 366 bin 449'u ise kadınlardan oluşuyor. Bağcılar'daki 11 bin kişilik nüfus artışının nedeni olarak ise Kentsel Dönüşüm olarak görülüyor. 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan kentsel dönüşüm seferberliğinin Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Bu süreçte depreme dayanıksız olduğu tespit edilen mekanlar yenilenerek güvenli ve yaşanılabilir konuma getirildi.

LOKMAN ÇAĞIRICI: BİNALARI YIKIP YENİLİYORUZ

Kentsel Dönüşümün halkın yüzde yüz katılımıyla devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kentsel Dönüşüm ile ilgili temel felsefemiz ise herkesin bulunduğu yerde kalması, yani yerinde kentsel dönüşüm. Bina sahipleri, yıkıldıktan sonra daha güçlü olarak yeniden inşa edilen konutlarına yerleşmeye başladı. Bu da nüfusun tekrar artmasına neden oldu. Sadece binaları değil kamu kurumlarımızın bazılarını yıkarak bazılarını da onararak güvenilir bir hale getiriyoruz" dedi.


İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı
Kırmızı bültenle aranan İranlı müzisyen İstanbul'da serbest bırakıldı Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]